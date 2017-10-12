Дочь Кадырова покажет новую коллекцию одежды в «Зарядье»

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат представит свою новую коллекцию «Горная жемчужина» в московском парке «Зарядье» 20 октября. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

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Мероприятие состоится в медиацентре парка в рамках Mercedes Benz Fashion Week. Представители парка рассказали агентству, что в этот день ограничений на вход в «Зарядье» не будет.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой.

Она представила свою первую коллекцию одежды, при создании которой использовались национальные чеченские мотивы, в Грозном 1 марта. На презентации присутствовали итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, Светлана Бондарчук и другие знаменитости. Среди гостей была также телеведущая Ольга Бузова, пишут dni.ru. 16 марта Айшат привезла свои модели в Москву, на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.