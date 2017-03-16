Дочь Кадырова привезла свои мусульманские платья в Москву

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая модный дом Firdaws, представит свою коллекцию мусульманской женской одежды на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки в четверг, 16 марта, сообщает РИА Новости.

Дефиле состоится в последний день показа, 17 марта. В коллекции 45 платьев. Некоторые из них уже демонстрировались в Грозном, остальные будут показаны впервые.

Среди приглашенных на показ — дизайнеры Вячеслав Зайцев, Алиса и Юлия Рубан, модные критики, представители чеченской элиты, а также послы и гости из мусульманских стран: Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии.

Айшат Кадырова представила свою первую коллекцию в Грозном 1 марта. По ее словам, при создании моделей были использованы традиционные мотивы чеченской национальной одежды. Среди гостей презентации были итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, Светлана Бондарчук и другие знаменитости.

Модный дом Firdaws был создан в 2009 году матерью Айшат — Медни Кадыровой.