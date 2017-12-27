Ким Кардашьян получила в подарок носки, наушники и акции на 300 тысяч долларов

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Американская телезвезда и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян показала в своем Instagram подарки, полученные от мужа на Рождество.

В коробке находятся игрушка фирмы Walt Disney, носки adidas, наушники Apple, подарочные карты Netflix и Amazon, а также сертификаты на акции этих компаний. Эксперты издания HighSnobiety оценивают стоимость полученных Кардашьян акций в сумму около 300 тысяч долларов. В частности, только показанный в видеозаписи сертификат на акции Walt Disney дает право на долю в капитале компании размером около 100 тысяч долларов; 995 акций adidas, по данным HighSnobiety, стоят в настоящее время более 168 тысяч долларов.

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Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян появилась на публике, полностью одетая в голубое. Таким образом она решила поддержать новую лимитированную коллекцию кроссовок своего мужа Канье Уэста Yeezy Boost 350 v2 Blue Tint. На ней были надеты овчинный бомбер, бюстье, трикотажные тренировочные брюки и остроносые ботильоны на шпильке, выдержанные в холодном голубом оттенке, который был выбран Уэстом для очередного релиза разрабатываемой совместно с adidas линейки. В соответствующий голубой оттенок были выкрашены даже волосы знаменитости.

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