Рианне и Кардашьян указали на расизм их российского дизайнера

Влиятельный Instagram-блогер Diet Prada призвал знаменитостей, покупающих одежду российского дизайнера Ульяны Сергеенко, высказаться по поводу истории с расистскими приглашениями на ее показ в Париже.

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Jan 23, 2018 at 4:32pm PST

Ранее стало известно, что в приглашениях было использовано слово niggas («ниггеры»), считающееся неприемлемым в западном обществе. Образец показала в своем Instagram светский обозреватель и предприниматель Мирослава Дума, что вызвало негодование в интернете, в том числе со стороны супермодели Наоми Кэмпбелл.

Diet Prada разместил скриншот оригинального поста Думы вместе с фотографиями клиентов Ульяны Сергеенко в одежде под ее маркой — Ким Кардашьян и Рианны. Пост сопровождается текстом: «Дорогая Мода, можно нам заново оценить тех, кого мы возводим на пьедестал? Некоторые заметные клиенты модельера могли бы сказать что-то по поводу всего этого».

Сам инцидент назван «катастрофой» и «примером нетерпимости».

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Diet Prada — анонимный блог, специализирующийся на раскрытии случаев плагиата в fashion-индустрии. Личность автора не установлена; предполагается, что это семейная пара с большим опытом работы в области моды. О блоге писали такие издания, как Vogue, Dazed & Confused, Vice и Financial Times, назвавшая блогера «самым влиятельным модным критиком».

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