Модель в хиджабе поплатилась за антисемитизм

Косметическая компания L'Oreal отказалась от сотрудничества с британской моделью и бьюти-блогером Аменой Хан, сообщает Fashion Network.

Причиной отказа от продолжения сотрудничества стали антиизраильские и антисемитские записи и комментарии, которые Хан делала на своей странице в социальной сети Twitter. В результате инцидента модель стерла свои твиты.

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Она также извинилась перед пользователями социальной сети. «Я глубоко сожалею о записях, которые делала в 2014 году, и приношу извинения всем, кого они огорчили и кому причинили ущерб», — написала Хан.

Кроме того, модель считает необходимым прекращение сотрудничества с L'Oreal, поскольку сложившаяся ситуация «отвлекает внимание от того позитивного настроя и стремления к инклюзивности, которые она была призвана вызвать». Представители компании L'Oreal заявили, что они принимают извинения Хан и согласны с отказом от сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Амена Хан была приглашена рекламировать линию косметики L'Oréal Paris по уходу за волосами. Она стала первой моделью в хиджабе, которой французская компания предложила сотрудничество. У модели более 320 тысяч подписчиков на YouTube и 570 тысяч — в Instagram.

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