Мусульманке в хиджабе доверили рекламу средства для волос

Британская бьюти-блогерша Амина Хан (Amena Khan) стала первой женщиной в хиджабе, которую пригласили рекламировать линию косметики для волос. Об этом сообщает Fashionista.

У Хан более 320 тысяч подписчиков на YouTube и 570 тысяч — в Instagram. Она запустила собственный косметический бренд Ardere Cosmetics. В скором времени девушка будет лицом линии по уходу за волосами L'Oréal Paris в Великобритании.

Материалы по теме Начни с лица Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году

В ее задачи будет входить реклама серии продуктов The Pink One для блеска волос. «Мои волосы являются для меня воплощением женственности. Мне нравится ухаживать за ними, я люблю, когда они хорошо пахнут. Несмотря на то, что моя голова покрыта платком, я все равно чувствую себя ужасно, когда корни волос жирные», — поделилась она, добавив, что благодарна компании L'Oréal Paris за предоставленную возможность.

Ранее сообщалось, что люди, страдающие от онкологических заболеваний и проходящие химиотерапию, разозлились на популярную американскую актрису и модель Эмили Ратаковски за высказывание о хороших волосах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!