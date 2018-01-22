Итальянцы покаялись за расистский лак для ногтей

Итальянский косметический бренд Wycon выпустил линейку лаков для ногтей, названия которых вдохновлены песнями в стиле хип-хоп. Лак насыщенного черного цвета назвали Thick Аs a Nigga («Толстый, как нигга» или «Тупой, как нигга»), по одноименной песне рэпера DBangz. Об этом сообщает Daily Mail.

Наименование вызвало отрицательную реакцию в соцсетях. Пользователи назвали такое маркетинговое решение «тупым» и «отвратительным», и пожелали создателям лака выпить всю свою продукцию.

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Фирма-производитель уже принесла извинения, пояснив, что специалисты бренда «наивно» отнеслись к выбору песен для названий продуктов. В настоящее время лак изъят из продажи на сайте бренда. В российском интернет-магазине марки линейка не представлена.

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