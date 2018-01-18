Жизнь семьи мальчика в расистской худи H&M превратилась в хаос

Мать темнокожего мальчика-модели, который снялся в скандальной фотосессии для компании H&M в худи с надписью «Лучшая мартышка в джунглях», рассказала шведскому телеканалу SVT о том, что жизнь семьи превратилась в хаос. Об этом в четверг, со ссылкой на эфир сообщает РИА Новости.

«Нам нелегко. Вначале ты держишься и не обращаешь внимания, но игнорировать все нельзя. На меня все это очень сильно повлияло», — объяснила свое состояние Терри Манго (Terry Mango). Она отметила, что на прошлой неделе ее семье начали поступать угрозы и письма, в которых люди выражали свою ненависть.

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

«Я перестала считать послания, перестала читать их и удаляла. Но ведь было около тысячи имейлов, СМС и комментариев. Из обычной жизни в хаос», — добавила женщина. По ее мнению, люди перестарались со своими эмоциями и негодованием в адрес ее семьи и компании H&M. Она также упомянула, что приняла извинения от бренда.

На прошлой неделе пользователи Twitter призвали к бойкоту компании, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны. После критики H&M удалила снимки. Позже о своем намерении прекратить сотрудничество с брендом заявили рэперы The Weeknd и G-Eazy, а семья модели вынуждена была переехать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!