Семья мальчика в расистском худи H&M переехала после обвинений в продаже сына

Семья пятилетнего мальчика, чье рекламное фото в толстовке H&M «Самая крутая обезьянка в джунглях», съехала из своего дома в Стокгольме. Об этом «Би-би-си» рассказала мать ребенка Терри Манго.

По ее словам, одной из причин такого шага стали нападения протестующих в ЮАР на магазины этого бренда.

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К тому же родственники мальчика отказались считать толстовку расисткой. «Меня назвали конфузом чернокожих и афроамериканцев и обвинили в продаже своего сына, — рассказала мать. — Я уважаю чужое мнение, я знаю о существовании расизма, но разве эта толстовка является расисткой? Нет».

Терри Манго добавила, что ее сын понятия не имеет, что происходит. «Ему всего пять, Лиам не знает о расизме. Я просто хочу, чтобы он оставался невинным».

Ранее сообщалось, что ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции. Пользователи Twitter призвали к бойкоту компании, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны. После критики H&M удалила снимки.

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