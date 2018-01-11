Покупателям джинсов оказалась безразлична эксплуатация детей на фабриках

Исследователи из американского Ohio State University (OSU) выяснили, что потребители относятся безразлично к неэтичным способам производства, сообщает Fashion Network.

Один из авторов исследования, доцент OSU Ребекка Речек (Rebecca Reczek), пояснила, что даже те покупатели джинсовой одежды, которые изначально знают о неэтичных способах производства (например, эксплуатации детей и подростков на фабриках либо вырубке деревьев или загрязнении водоемов), нейтрально относятся к этим фактам — например, утверждают, что забыли страну производства своей одежды. Речек отмечает, что это «не всегда осознанное стремление забыть о том, о чем потребители не желают знать».

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

При этом покупатели, для которых этичность производства имеет большое значение, помнят о месте производства своей одежды и уточняют особо, что на ярлыке указано, что вещь произведена при соблюдении этических требований.

Ранее сообщалось, что шведский ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) был обвинен в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял темнокожий ребенок. Так, пользователи Twitter призвали к бойкоту торговой марки, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны или находились под воздействием психоактивных веществ. После критики H&M удалила рекламу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!