В сети унизили жертв современной моды

Пользователи «Двача» высмеяли жертв современной моды и логоманов. В Twitter-аккаунте имиджборда опубликована одна и та же фотография мужчины в черной ветровке и с рюкзаком модного производителя одежды для города и активного отдыха в двух вариантах.

На одном из них видны логотипы на куртке и рюкзаке, на другом — закрашены. Снимки сопровождаются подписями, из которых следует, что человек с вещами с логотипом — «красивый», «парень в теме» и «яркая личность», а он же, но в одежде без нашивок и лейблов, — «дурачок», «урод» и «просто ничтожество».

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Ранее сообщалось, что телезвезда и певица Ольга Бузова вызвала недовольство пользователей своего Instagram фотографией в новом пальто с меховым воротником и опушкой.

Пользователи, сочувствующие защитникам животных, были довольно агрессивны в своих комментариях. «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», — написал tykavka_kat, намекая, что именно так поступают с пушными животными ради их шкур.

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