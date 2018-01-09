Платье Кэтрин Зета-Джонс сравнили с купальным халатом

Черное кружевное платье актрисы Кэтрин Зета-Джонс с церемонии вручения премии «Золотой глобус» вызвал недоумение пользователей сети, когда актриса поместила фотографию с мероприятия в своем аккаунте Instagram.

Голливудская кинозвезда появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в черном платье. Это предполагалось в рамках флешмоба актрис против харассмента и в поддержку движения Time's Up («Время вышло»). Однако наряд актрисы с очень глубоким декольте, выполненный из почти прозрачного кружева, вызвал недоумение пользователей сети.

Так, юзер с ником sofia_babydoll отметила, что платье слишком прозрачное и выглядит «как нижнее белье». Пользователь с ником vargagirl77 отметил, что в таком наряде актрисе неприлично появляться в одном зале с ее 100-летним свекром Кирком Дугласом, и добавил, что платье Зета-Джонс напоминает «купальник под причудливым купальным халатом». Наконец, юзер happygrl007 посоветовала актрисе заклеить соски специальным пластырем, чтобы они не бросались в глаза.

Материалы по теме Леди и оставшиеся джентльмены Черное платье против насильников: в Голливуде вручили премии «Золотой глобус»

Церемония вручения премии «Золотой глобус» за 2017 год прошла в Лос-Анджелесе вечером 7 января 2018 года. Лучшей драмой и обладателем награды за лучший сценарий стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды», эта же картина получила премию за оригинальную музыку (композитор Александр Деспла). Лучшим драматическим актером признан Гари Олдман в фильме «Темные времена», лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Глобус» за лучший драматический сериал получил «Рассказ служанки». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без наград.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!