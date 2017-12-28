Бузовой предложили содрать с себя шкуру за меховой воротник

Телезвезда и певица Ольга Бузова вызвала недовольство пользователей своего Instagram фотографией в новом пальто с меховым воротником и опушкой.

Пользователи соцсети выразили надежду, что использованный для отделки одежды мех не натуральный. «Надеюсь, на искусственном меху», — написала пользовательница gladkih_masha. Другие пользователи, сочувствующие защитникам животных, были более агрессивны. «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», — написал посетитель с ником tykavka_kat, намекая на то, что именно так поступают с пушными животными ради их шкурок. Пользователь evgenijsmirnov13 заявил, что носить мех — это «понты дешевые».

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Ранее сообщалось, что Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой ее волосы частично покрашены в синий цвет. Под снимком она подписала, что за такую прическу ее теперь никто не выгонит из дома, потому что она сама по себе. Также на ней надета толстовка с логотипом Gucci. В комментариях пользователи отметили, что певица повторила за американской телезвездой Ким Кардашьян, которая тоже перекрасила волосы в голубой цвет.

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