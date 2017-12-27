Бузова рассказала о вторжении возрожденного Советского Союза в США и поплатилась

В Twitter возмутились отрывку из эфира «ТВ-3», в котором Ольга Бузова рассказывает в новостной передаче о несуществующей реальности — в ней восстановленный Советский Союз с одобрения ООН вторгается в США, разрываемые гражданской войной. В это время, говорит телеведущая, «последний легитимный президент США Дональд Трамп» скрывается на Гавайях.

«Они там точно ******* на всю голову. Господь, врубай свой потоп, этот вид людей уже ничего не вылечит», — заключил модератор Twitter-аккаунта «Четкий ТАСС».

К нему присоединились и другие пользователи. «Россия — первая в мире территория, полностью освободившаяся от разума!» — сделал вывод Каспер, привидение. Ролик, показанный по ТВ-3, назвали «шизофрения в каждый дом».

«Бузова такая Бузова. Скажите ей кто-нибудь, что таких, как она, при совке за 101-й километр высылали!» — обратились к ведущей. «Наконец-то Бузова снялась в порно», — шутит Ярослав Филимохин.

На телевизионщиков обрушился шквал критики и оскорблений. Позже выяснилось, что ролик с Бузовой — отрывок из сериала «Чернобыль», где герой, изменив прошлое, попадает в другое настоящее. «Фантастический сериал ж. Чистой воды стеб», — поясняет Антон Башкиров.

Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения» выходил на ТНТ, однако в минувшем сезоне его показывал «ТВ-3», который входит с ТНТ в один медиахолдинг.

В ноябре Ксения Собчак стала ведущей шоу «Чернобыль 2. Зона обсуждения», посвященного сериалу.