Собчак отправят обсуждать «мировую сверхдержаву» СССР и ядерную катастрофу

Журналистка Ксения Собчак станет ведущей проекта «Чернобыль. Зона обсуждения» на телеканале ТВ-3. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы нового ток-шоу уточнили, что действие будет происходить в прямом эфире и интерактивно. Обсуждение посвятят выходящему на канале сериалу «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Для этого в студию пригласят популярных сценаристов, режиссеров и продюсеров, а также авторов проекта и актеров. Зрители канала, блогеры и журналисты смогут задать интересующие их вопросы в «неформальной обстановке».

Эфир будет транслироваться как на телевидении, так и во группе во «ВКонтакте».

Премьера состоится 10 ноября после показа двух первых серий проекта.

Сериал повествует об альтернативной современной реальности, в которой СССР не распался и стал главной мировой сверхдержавой. По сюжету герои пытаются предотвратить ядерную катастрофу. По словам создателей сериала, проект сделан в нескольких жанрах: фильма-катастрофы, боевика, мистического триллера и ретро-драмы.