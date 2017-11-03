Зрительницу «Пусть говорят» вылечили от мигрени ударом в лоб

Диктор и ведущая Татьяна Судец, снявшаяся в последнем выпуске ток-шоу «Пусть говорят», ударила зрительницу по лицу в лечебных целях. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

Ток-шоу, в котором участвовала Судец, было посвящено советскому психотерапевту Анатолию Кашпировскому. 70-летняя ведущая вслед за главным героем призналась в том, что обладает необычными способностями и может с легкостью вылечить головную боль.

Из зала к ней направили одну из зрительниц, которая как раз страдала мигренью. Судец поднесла руку к лицу женщины, попросила «направить и собрать всю боль в точку на ладони» и резко хлопнула ее по лбу. «Все! Голова не болит!» — заявила целительница.

Зрительница все же призналась, что, несмотря на все старания Судец, голова у нее все еще «немножко болит». В ответ на это диктор заверила «пациентку», что боль скоро еще уменьшится, а затем и вовсе пропадет. После этого женщину быстро увели обратно в зал.



