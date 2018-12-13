Модель Victoria's Secret публично пристыдила любителей фастфуда

kellybellyboom / Instagram

Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Келли Гейл опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она занимается спортом на глазах у посетителей бургерного ресторана In-N-Out в Калифорнии.

Пост появился в соцсети 12 декабря. На ролике 23-летняя Гейл прыгает через скакалку у стеклянных дверей заведения в обтягивающих легинсах и коротком топе. «Не собираюсь притворяться, будто я там обедала», — заявила девушка в описании к публикации.

Комментаторы бросились критиковать модель за глумление над любителями фастфуда.

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«Меня раздражает, что стыдить любителей бургеров и картошки фри считается нормой», — возмущались одни.

«Зачем ты заставляешь окружающих чувствовать себя неловко?» — поддержали другие.

«Ты пыталась вызвать чувство вины у посетителей?» — недоумевали третьи.

Тем не менее видео Келли Гейл уже собрало 72 тысячи лайков.

В ноябре в преддверии модного показа Victoria’s Secret американская супермодель Белла Хадид опубликовала фотографию в нижнем белье из новой коллекции бренда. Пользователей соцсетей ужаснул нездоровый вид топ-модели на снимке.

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