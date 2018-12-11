Объявлена модель года

Британский модный совет (The British Fashion Council) вручил титул «Модель года» дочери американской супермодели Синди Кроуфорд Кайе Гербер. Об этом сообщает The Telegraph.

Церемония награждения British Fashion Awards 2018 состоялось в понедельник, 10 декабря, в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Кроме 17-летней Гербер за звание боролись победительница 2017 года, британка Адвоа Абоах, суданско-австралийская модель Адут Акеч, американка Белла Хадид и канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу.

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Награду Гербер вручила британская певица Рита Ора.

В апреле рекламная кампания французского модного дома Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые посчитали Кайю Гербер слишком молодой, а наряд бренда — чересчур откровенным для ее возраста.

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