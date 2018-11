Названа претендентка на звание «Модель года»

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в список претенденток на звание «Модели года» (Model Of The Year). Об этом сообщает издание Just Jared.

Вместе с 17-летней Гербер Британский модный совет (The British Fashion Council) номинировал суданско-австралийскую модель Адут Акеч, британку Адвоа Абоах, американку Беллу Хадид и канадскую фотомодель и активистку Винни Харлоу.

Церемония награждения состоится 10 декабря в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

В апреле рекламная кампания французского модного дома Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые посчитали Кайю Гербер слишком молодой, а наряд бренда — чересчур откровенным для ее возраста.

