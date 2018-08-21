Дочь Синди Кроуфорд поработала с Карлом Лагерфельдом

Немецкий модельер Карл Лагерфельд объявил о выпуске капсульной коллекции совместно с дочерью супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд — моделью Кайей Гербер. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

Коллекция под названием Karl Lagerfeld X Kaia включает одежду, обувь, аксессуары, бижутерию и солнцезащитные очки в стиле спорт-шик из бархата, шелка, кожи с металлической отделкой. Источником вдохновения для Кайи Гербер стали Париж и Лос-Анджелес.

Фото: Karl Lagerfeld 1 /5

«Я всегда хотела поучаствовать в творческом процессе создания коллекции. Работать с Карлом — воплощенная мечта. Считаю Карла Лагерфельда гением современности, счастлива, что удалось поработать с ним, — рассказала модель. — Я осознала, насколько трудна работа дизайнера и как много сил, творчества, мыслей, самоотдачи она требует».

Материалы по теме #Онижедети! Как наследники знаменитостей шагают в мир моды

Карл Лагерфельд в свою очередь сказал, что «у Кайи особенное, живое и независимое отношение к процессу создания коллекции — это вдохновляет».

Ранее Кайя сотрудничала с Лагерфельдом, который, помимо руководства собственным брендом, занимает пост креативного директора модного доме Chanel, в качестве модели. На фотографиях, сделанных модельером, модель лежала на диване в апартаментах Коко Шанель на рю Камбон в Париже. Кайя, одетая в твидовое платье, держала в руках сумку стоимостью четыре тысячи долларов из новой коллекции аксессуаров Chanel.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!