Карл Лагерфельд снова разденет женщин

Немецкий модельер Карл Лагерфельд, креативный директор дома Chanel и основатель собственного именного бренда, выпустит новую линию купальников, сообщает FashionNetwork.

Дизайнер разработает лимитированную коллекцию купальных костюмов сезона весна-лето 2019 для итальянской компании Area B. Первые модели будут показаны модным обозревателям летом 2018 года. Предполагается, что коллекция будет продаваться в монобрендовых магазинах марки и у избранных мультибрендовых ретейлеров.

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В январе 2018 года было объявлено, что Карл Лагерфельд и американская модель, 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер создадут совместную коллекцию одежды. В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения.

Представители французской компании Chanel назвали будущую коллекцию «сочетанием парижской эстетики Лагерфельда и фирменного стиля западного побережья Гербер».

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