Курящего Ким Чен Ына посадили верхом на ракету

Немецкий модельер Карл Лагерфельд, креативный директор модного дома Chanel, нарисовал карикатуру на северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Fashion Network.

Рисунок цветными карандашами изображает Ким Чен Ына с сигаретой в руке, сидящего верхом на летящей ракете. Лагерфельд также подписал карикатуру на немецком языке, подпись гласит: «Ким Чен Ын — новый барон Мюнхаузен».

Изображение: Karl Lagerfeld

Карикатура создана по заказу редакции издания Frankfurter Allgemeine Magazin, ежемесячного приложения к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где модельер ведет регулярную рубрику Karlikature. Героями его сатирических рисунков уже стали канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики.

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Ранее сообщалось, что Карл Лагерфельд изобразил скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна в виде свиньи. Из головы персонажа растут свиные уши, а вместо носа у него рыло. Подпись к рисунку гласит: «Вы знаете Швайнштейна?» (Schwein по-немецки «свинья»).