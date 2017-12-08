Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов

Фотография исландской певицы Бьорк в кутюрном наряде берлинского бренда Namilia поразила ее поклонников. Снимок опубликовали в Instagram бренда.
Исполнительница в ноябре давала концерт в Тбилисском театре оперы и балета. Для выступления она выбрала платье с огромными стилизованными вульвами из атласа на рукавах. Также на певице в образе гейши с традиционной прической были японские сандалии гэта и переливающаяся голографическая маска.
Фотография Бьорк в этом наряде поразила ее поклонников и пользователей социальных сетей. Так, один из них несколько раз нецензурно выругался. При этом другая поклонница отметила, что хотела бы забрать это платье себе.
Ранее сообщалось, что Namilia выпустила коллекцию футболок с нашивками, на которых изображен голый президент США Дональд Трамп, связанный веревками в БДСМ-стиле. Нашивки можно отделить от одежды и прикрепить на любые вещи.
Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина. Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.