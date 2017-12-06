Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу

Американский телеведущий Пирс Морган высказался о ролике с участием популярной модели и актрисы Эмили Ратаковски, в котором она позирует на столе, размазывая спагетти и масло по телу. По его словам, девушке следует одеться и найти нормальную работу. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Daily Mail.

«Я не совсем понимаю, кто она такая. Это просто очередная глупая красивая девушка. Она написала что-то в своем Instagram о том, что именно то, как смотрят на нее, раздетую, люди, и есть невероятная сила феминизма», — заявил Морган. Он добавил, что Ратаковски следует заняться поиском нормальной работы и перестать оголяться.

Материалы по теме До боли в глазах Это не галлюцинации, а просто модная съемка

Ранее сообщалось, что Ратаковски снялась в новогоднем рекламном ролике для журнала Love. На видео модель позирует на столе со спагетти, соусами и оливковым маслом. Она размазывает по себе еду и ест ее на камеру.

Пирс Морган — британский журналист, ранее работавший ведущим телепередачи Piers Morgan Tonight на американском канале CNN.