Эмили Ратаковски расстроила ее отфотошопленная грудь на обложке журнала

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски раскритиковала обложку французского журнала Madame Figaro со своим изображением. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает The Independent.

Недовольство 26-летней модели вызвало то, что сотрудники журнала отфотошопили ее губы и грудь.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Sep 15, 2017 at 8:12am PDT

По словам Ратаковски, она была крайне разочарована тем, что в Madame Figaro «подправили» ее внешность. «Каждый человек уникален и красив по-своему. И каждый комплексует по поводу того, что отличает его от общепринятого идеала красоты. Я, как и многие из вас, каждый день стараюсь бороться со своей неуверенностью», — призналась девушка.

«Я надеюсь, что в скором времени в индустрии моды перестанут подавлять индивидуальность моделей, которая делает каждую из нас уникальной», — отметила Ратаковски, чем вызвала множество одобрительных комментариев своих поклонников.

В начале февраля Vouge заподозрили в преуменьшении размеров модели plus-size Эшли Грэм. Критические настроенные пользователи сети обвинили журнал в использовании фотошопа.