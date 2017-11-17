Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе к собственной линии купальников Inamorata. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает The Sun.

На снимках модель позирует топлес в ванной. По информации издания, коллекцию она запустила сама, без помощи крупных компаний. «Это самофинансирование. У меня есть консультант и помощник, но больше никого», — рассказала она. Ратковски добавила, что фотосессия прошла очень весело.

Фото: Inamorata 1 /4

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26-летняя модель не в первый раз снимается обнаженной. 12 июля она приняла участие в фотосессии в нижнем белье для фотографа Бу Джорджа. 20 июля сообщалось, что девушка снялась обнаженной для журнала Allure.

Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».