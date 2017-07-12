Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии в нижнем белье. Манекенщица опубликовала черно-белый снимок на своей странице в соцсети Instagram.
Съемку провел фотограф Бу Джордж (Boo George). Кадр, который Ратаковски опубликовала 11 июля, набрал более 722 тысяч лайков за сутки. Всего за обновлениями на странице модели следят более 14 миллионов пользователей.
Джордж также опубликовал кадр со съемки на своей странице в Instagram. Фотография набрала более 1,6 тысячи лайков.
Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».
Ранее в июле стало известно, что в интервью журналу Harper's Bazaar Australia Ратаковски пожаловалась, что некоторых людей отпугивает ее большая грудь.