Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии в нижнем белье. Манекенщица опубликовала черно-белый снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Съемку провел фотограф Бу Джордж (Boo George). Кадр, который Ратаковски опубликовала 11 июля, набрал более 722 тысяч лайков за сутки. Всего за обновлениями на странице модели следят более 14 миллионов пользователей.

Raw today by @boo_george_studio A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 10, 2017 at 11:04am PDT

Джордж также опубликовал кадр со съемки на своей странице в Instagram. Фотография набрала более 1,6 тысячи лайков.

Your the best @emrata see you in cork A post shared by Boo George (@boo_george_studio) on Jul 10, 2017 at 12:33pm PDT

Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах «Исчезнувшая», «Антураж» и «128 ударов сердца в минуту».

Ранее в июле стало известно, что в интервью журналу Harper's Bazaar Australia Ратаковски пожаловалась, что некоторых людей отпугивает ее большая грудь.