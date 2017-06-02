Эмили Ратаковски сфотографировали обнаженной

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной. Фотографию со знаменитостью опубликовали в соцсети Instagram.

Кадр с Ратаковски, которая стоит спиной к камере, сделала модный дизайнер и основатель бренда LPA Пиа Арробио. Женщина опубликовала фотографию на своей странице в соцсети. Снимок набрал более 4,6 тысяч лайков.

#ppandemeatpasta2015 A post shared by Lara Pia Arrobio (@piaarrobio) on May 30, 2017 at 10:18am PDT

Всего на страницу Арробио в Instagram подписаны более 65,4 тысяч пользователей.

В марте сообщалось, что Ратаковски приняла участие в рекламной кампании марки DKNY. По сюжету видеозаписи, девушка спит в своей постели, просыпается из-за собаки и выводит ее на прогулку по улицам Нью-Йорка, при этом героиня одета только в нижнее белье.