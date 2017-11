Немцы выпустили майки с голым Трампом в БДСМ-стиле

Берлинская марка женской одежды Namilia выпустила коллекцию футболок с нашивками, на которых изображен голый президент США Дональд Трамп, связанный веревками в БДСМ-стиле. Фотографии опубликованы на сайте бренда.

Стоимость футболки составляет 125 евро. Кроме того, нашивки можно отделить от одежды и прикрепить на любые вещи.

@uglyworldwide 🤘🤘🖤🖤⚔️⚔️⚔️ #trumpocalypse shop.namilia.com A post shared by NAMILIA (@_namilia_) on Nov 2, 2017 at 12:41pm PDT

30 октября сообщалась, что Namilia показала в своем официальном Instagram-аккаунте платье невесты из коллекции весна-лето 2018. Наряд технологически представляет собой топ с подвязками, удерживающими украшенные кружевом короткие чулки.

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.