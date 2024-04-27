Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:08, 27 апреля 2024Из жизни

Известная актриса вышла замуж за сводного брата и начала снимать с ним порно

Фото: @scarletvas

Известная актриса из Австралии вышла замуж за сводного брата и заработала состояние, снимая порно вместе с ним. Об этом сообщает LADbible.

28-летняя Скарлет Вас из Мельбурна, штат Виктория, прославилась работой в популярнейшей австралийской мыльной опере «Соседи», которая выходит с 1985 года. В течение года она исполняла роль полицейской Мишти Шармы, а в 2018 году ушла из сериала, заявив, что переходит к «новому этапу карьеры».

В июне 2021 году Вас объявила, что влюбилась в своего старого друга Тайо Риччи, который, по ее словам, приходится ей сводным братом. В августе того же года Вас завела аккаунт на платформе OnlyFans и начала зарабатывать на откровенных фото и видео. В марте 2023 года пара поженилась. Позже стало известно, что Риччи начал принимать участие в съемках контента Вас.

Материалы по теме:
«Люди жаждут интимного опыта» Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
«Люди жаждут интимного опыта»Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
25 февраля 2021
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Я занимался прекрасными вещами» Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я занимался прекрасными вещами»Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
18 марта 2019

Бывшая актриса утверждает, что вместе с мужем-братом зарабатывает более 200 тысяч австралийских долларов (12 миллионов рублей) в месяц. Супруги признались, что не ожидали такого интереса со стороны зрителей. «Не буду врать, в юности я фантазировал об этом. Это казалось таким неправильным, а теперь кажется очень правильным», — заявил Риччи.

Точно неизвестно, действительно ли Вас и Риччи приходятся друг другу сводными братом и сестрой.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии обнаружила, что ее двоюродный брат два месяца покупал ее видео на платформе OnlyFans. После разоблачения мужчина заявил, что покупал контент для своего женатого друга.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

      В магазин российского блогера в Москве пришли с обыском

      На Украине высказались о мобилизации женщин

      Маск обратился к Белому дому по поводу Украины

      Канада выделит Украине два миллиона долларов на производство беспилотников

      Известная актриса вышла замуж за сводного брата и начала снимать с ним порно

      Раскрыты способы настроиться на секс при отсутствии желания

      Пожар на центральном рынке российского города ликвидировали

      Разъяренные криптоинвесторы собрались у офиса биржи в «Москва-Сити»

      В Бразилии начали проверку после сообщений о минировании посольства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше