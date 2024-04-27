Известная актриса вышла замуж за сводного брата и начала снимать с ним порно

Известная актриса из Австралии вышла замуж за сводного брата и заработала состояние, снимая порно вместе с ним. Об этом сообщает LADbible.

28-летняя Скарлет Вас из Мельбурна, штат Виктория, прославилась работой в популярнейшей австралийской мыльной опере «Соседи», которая выходит с 1985 года. В течение года она исполняла роль полицейской Мишти Шармы, а в 2018 году ушла из сериала, заявив, что переходит к «новому этапу карьеры».

В июне 2021 году Вас объявила, что влюбилась в своего старого друга Тайо Риччи, который, по ее словам, приходится ей сводным братом. В августе того же года Вас завела аккаунт на платформе OnlyFans и начала зарабатывать на откровенных фото и видео. В марте 2023 года пара поженилась. Позже стало известно, что Риччи начал принимать участие в съемках контента Вас.

Бывшая актриса утверждает, что вместе с мужем-братом зарабатывает более 200 тысяч австралийских долларов (12 миллионов рублей) в месяц. Супруги признались, что не ожидали такого интереса со стороны зрителей. «Не буду врать, в юности я фантазировал об этом. Это казалось таким неправильным, а теперь кажется очень правильным», — заявил Риччи.

Точно неизвестно, действительно ли Вас и Риччи приходятся друг другу сводными братом и сестрой.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии обнаружила, что ее двоюродный брат два месяца покупал ее видео на платформе OnlyFans. После разоблачения мужчина заявил, что покупал контент для своего женатого друга.