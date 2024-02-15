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22:01, 15 февраля 2024Из жизни

Порномодель обнаружила двоюродного брата среди клиентов и поссорилась с ним

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порномодель из Австралии обнаружила, что ее двоюродный брат два месяца покупал ее видео на платформе OnlyFans. Об этом пишет Daily Star.

27-летняя Шарна Бекман рассказала, что в детстве много общалась с двоюродным братом, однако сейчас они встречаются только на семейных праздниках. Некоторое время назад она просматривала ленту своих клиентов, которые платят за особый контент. Среди них оказался ее брат, который был зарегистрирован под своим именем.

Бекман написала родственнику и попросила объясниться. «Он начал говорить, что это не он, а его друг, который женат и не может использовать свое имя и банковскую карту. Мой братец якобы любезно согласился предоставить свои имя и карту, чтобы тот парень мог подписаться на меня», — сказала женщина.

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Она заявила, что не поверила ни единому слову родственника и потребовала объяснить, зачем он не только подписался на нее, но и покупал платные видео. Не получив внятного ответа, модель удалила брата со страницы OnlyFans и заблокировала его телефонный номер.

Бекман отметила, что он подписался на нее именно под своим именем, как будто хотел, чтобы она рано или поздно узнала об этом. Женщина заявила, что не знает, как после этого общаться с братом, с которым была близка когда-то, так как он явно «предпочитает видеть ее в ее онлайн-ипостаси».

Ранее эротическая модель из Австралии Тайла Мэддисон рассказала, что случайно нашла среди подписчиков отчима. Девушка рассказала, что, как только завела страницу на одном из сервисов для взрослых, у нее появился постоянный подписчик с очень странным именем.

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      Никита Савин
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