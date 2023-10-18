Эротическая модель нашла отчима среди подписчиков и рассказала матери

Эротическая модель из Австралии Тайла Мэддисон рассказала, что случайно нашла отчима среди подписчиков и рассказала об этом матери. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка рассказала, что, как только завела страницу на одном из сервисов для взрослых, у нее появился постоянный подписчик, с очень странным именем. Мужчина месяц покупал весь ее контент и делал заказы на особые снимки почти каждый день. При этом у Мэддисон была страничка на TikTok с небольшим количеством подписчиков. Однажды она проверяла, кто заходил туда, и обнаружила то же странное имя. Более того, тут же появилось сообщение, что этот человек есть в списке ее телефонных контактов.

Девушка проверила список контактов и пришла к выводу, что аккаунт принадлежит одному из шести абонентов. Отчим был среди них. «Я доверилась своему чутью и написала ему, что знаю, кто он. Он ответил: "Кто? Ничего ты не знаешь, детка". Я ответила: "Если ты не скажешь маме, я скажу". Через две минуты он ответил: "Тай, мы можем поговорить?"», — рассказала Мэддисон.

Она долго не могла прийти в себя, в первую очередь из-за матери, но в итоге решила все рассказать ей. «Я сказала ей об этом по видеосвязи. Она была шокирована и долго молчала, что очень на нее непохоже», — поделилась воспоминаниями модель.

После этого мать выгнала мужа и подала на развод. Мэддисон заявила, что никак не могла ожидать такого от отчима, потому что в жизни он был «очень тихим и скучным». Она уверяет, что теперь их семья стала гораздо счастливее. Более того, девушка начала продавать весь контент, сделанный для бывшего мужа матери, отдельной коллекцией под названием «набор отчима» и заработала за год 410 тысяч фунтов стерлингов (48,5 миллиона рублей).

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