Порномодель нашла своего школьного учителя среди подписчиков и удивилась

Daily Star: модель OnlyFans обнаружила среди подписчиков своего учителя начальных классов

24-летняя модель OnlyFans из Бразилии Бейби Паломас нашла среди подписчиков своего учителя начальных классов и пообщалась с ним. Об этом сообщает Daily Star.

Паломас рассказала, что окончила университет по специальности «бизнес-администрирование», однако после этого решила стать фотомоделью, а позже начала снимать контент для взрослых на OnlyFans.

Через некоторое время после запуска своей странички она обнаружила, что на нее подписался ее школьный учитель. «Я удивилась, найдя его там, но не очень. Многие подписываются на мой сексуальный контент, и он был просто одним из подписчиков», — заявила порномодель.

Однако Паломас все-таки решила написать бывшему преподавателю и узнать, почему он стал ее поклонником. Она утверждает, что мужчина высоко оценил ее контент и похвалил за то, что она оказалась достаточно смелой, чтобы заняться такой карьерой.

Девушка также сказала, что не находит ничего странного в том, что люди, знавшие ее раньше, интересуются, чем она занимается теперь.

Ранее сообщалось, что в Колумбии молодой кандидат в мэры решил собрать средства на избирательную кампанию при помощи личного эротического контента. Мужчина объявил, что пошел на это, чтобы не брать денег у крупного бизнеса.

