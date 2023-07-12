Кандидат в мэры решил заработать на избирательную кампанию эротическим контентом

Кандидат в мэры решил финансировать избирательную кампанию своими обнаженными фото

В Колумбии молодой кандидат в мэры решил собрать средства на избирательную кампанию при помощи личного эротического контента. Об этом сообщает The Daily Star.

К необычному способу заработать на агитацию решил прибегнуть Кристиан Местре, баллотирующийся на пост главы города Турбо. Политик захотел обойтись без спонсорских денег от крупных корпораций и финансировать предвыборные мероприятия при помощи собственного тела. В ролике для избирателей он рассказал, что создал аккаунт на платформе OnlyFans, стоимость подписки на который составляет всего 4,6 тысячи колумбийских песо (примерно 100 рублей).

Местре заявил, что не желает зависеть от бизнесменов и их политических интересов, а намерен служить исключительно жителям Турбо в случае своего избрания. Он также пообещал подписчикам, что в его аккаунте обязательно будут обнаженные фотографии.

Мы оставим для вас ссылку, чтобы вы могли стать частью нового сообщества. И вот так, вместе с самыми смелыми, мы сможем начать нашу кампанию с Божьей помощью. Спасибо вам и благослови вас Господь Кристиан Местре кандидат в мэры Турбо

Местре уточнил, что обнаженные снимки в его аккаунте «будут художественными, но с политическим посылом». Кандидат считает, что тема обнаженной натуры не должна демонизироваться. По его мнению, «нужно оставаться открытыми», потому что человеческое тело — «естественная часть повседневной жизни». Он также сделал отсылку к древнегреческим скульптурам, отметив их наготу.

Выборы мэра в Турбо пройдут в октябре, и пока неизвестно, сработает ли предвыборная стратегия Местре. Колумбийское общество в значительной степени религиозно, поэтому обращение к эротическому контенту даже в благих целях может оттолкнуть часть электората.

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