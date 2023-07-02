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17:22, 2 июля 2023Из жизни

Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула сыграл свадьбу с крокодилом

Фото: M. Henning via www.imago-images / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, чтобы принести удачу своему народу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

Мужчина сыграл свадьбу с самкой крокодила в рамках традиционного ритуала. Считается, что таким «брачным союзом» жители могут задобрить богов, чтобы те обеспечили их дождями, хорошим урожаем, миром и спокойствием.

Рептилия получила имя Алисия Адриана. «Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — заявил мэр города.

Отмечается, что во время церемонии пасть крокодила была перевязана веревкой.

Ранее стало известно, что ученые впервые в истории зафиксировали непорочное зачатие у крокодила. Самка, которая 16 лет прожила в вольере без самца, сделала кладку яиц, которые оказались жизнеспособными.

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    Алевтина Запольская
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