Ученые впервые зафиксировали непорочное зачатие у крокодила

Biology Letters: самка крокодила в Коста-Рике отложила яйца без участия самца

Ученые впервые в истории зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодила после того, как обнаружили прожившую 16 лет в изоляции в вольере парка рептилий в Коста-Рике самку, которая сделала кладку яиц. Об этом сообщает научный журнал Biology Letters.

Самку острорылого крокодила поместили в неволю в 2002 году, когда ей было всего два года. 16 лет она жила в парке рептилий Reptilandia и находилась в вольере одна. В январе 2018 года специалисты обнаружили в ее вольере 14 яиц, которые она отложила без участия самца. Семь яиц оказались жизнеспособными.

Смотрители зоопарка поместили эти яйца в инкубатор, но из них никто не вылупился. Спустя три месяца специалисты вскрыли яйца. Содержимое шести из них было неопределенным, но в одном был полностью сформировавшийся, хотя и неживой зародыш. Генетический анализ показал, что он почти идентичен матери.

«Непорочное зачатие», также известное как факультативный партеногенез, — тип бесполового размножения у видов, которые обычно размножаются половым путем. Ученые задокументировали этот феномен, в частности, у птиц, акул, ящериц и змей, которые содержались в неволе. До сих пор это явление никогда не регистрировалось у крокодилов. Такой способ размножения может быть более распространен у видов на грани исчезновения. Исследования диких популяций животных могут раскрыть больше подобных случаев.

Кроме того, обнаружение непорочного зачатия у крокодила — еще одно доказательство общего эволюционного происхождения с птицами. Птицы и крокодилы являются оставшимися представителями архозавров, к ним относятся также динозавры и птерозавры.

По словам ученых, это открытие может пролить свет на способности к размножению динозавров и дает новое представление об эволюционных истоках этого свойства.

Ранее сообщалось, что детеныши самки варана по кличке Чарли, живущей в зоопарке американского города Чаттануга, штат Теннесси, были зачаты без участия самца. Все три детеныша оказались генетическими копиями матери.