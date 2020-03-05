Огромная ящерица обошлась без самцов и родила сама от себя

Детеныши самки варана по кличке Чарли, живущей в зоопарке американского города Чаттануга, штат Теннесси, оказались зачаты без участия самца. Об этом сообщает WTSP.

Три вараненка, которых окрестили Оникс, Джаспер и Флинт, появились на свет в августе 2019 года. Первоначально их отцом считали варана по прозвищу Кадал, которого подселили к Чарли ранее. Проведенный недавно анализ ДНК показал, что это не так. Все три детеныша оказались генетическими копиями матери.

Огромная ящерица использовала партеногенез — форму размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Это позволило ей обойтись без самца и родить самой от себя. Партеногенез распространен у варанов, поскольку они предпочитают жить в изоляции и агрессивно реагируют на приближение чужаков.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. Способны поедать животных, размер которых составляет до 80 процентов от их собственного, в том числе буйволов, кабанов и оленей.

В 2002 году сообщалось, что детеныш родился у самки акулы-лопаты, жившей в зоопарке американского города Омаха и долгое время не встречавшей самцов своего вида. Помимо нее, в резервуаре были еще две самки акулы-лопаты, самец акулы-эполета, а также скат, который и убил малыша через несколько часов после рождения.

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