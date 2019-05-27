Анаконда обошлась без самцов и родила сама от себя

В американском городе Бостон, штат Массачусетс, у анаконды, не имевшей контакта с самцами, родились детеныши. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Змею по кличке Анна держали в аквариуме Новой Англии. Помимо нее, в экспозиции, посвященной фауне Амазонки, жили и другие анаконды, но все они были самками. Выжили только два детеныша Анны, остальные оказались мертворожденными.

Сотрудники аквариума предположили, что змея использовала партеногенез — форму размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Анализ ДНК подтвердил догадку. Как выяснилось, детеныши представляли собой генетические копии матери. Это второй случай партеногенеза у анаконд, известный ученым.

Анаконды — неядовитые южноамериканские змеи, вырастающие до пяти метров в длину. Самки не откладывают яйца, а вынашивают приплод в течение 6–7 месяцев и рождают от 28 до 48 змеенышей.

В 2002 году сообщалось, что детеныш родился у самки акулы-лопаты, жившей в зоопарке американского города Омаха и долгое время не встречавшей самцов своего вида. Помимо нее, в резервуаре были еще две самки акулы-лопаты, самец акулы-эполета, а также скат, который и убил малыша через несколько часов после рождения.

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