Немцы предложили надеть на ноги вагины

Берлинская марка женской одежды Namilia выпустила туфли с объемными аппликациями в виде женских половых органов. Фотографии обуви компания опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях большинству пользователей необычная обувь понравилась, однако некоторым она показалась смешной. Туфли с открытой пяткой и высокой передней частью представлены в двух цветах: черном и белом. В интернет-магазине марки их можно купить за 1300 евро.

SS18 Couture Vagina Boots in collaboration with @kiragoodeyfootwear available now! Shop link in bio #shoeporn A post shared by NAMILIA (@_namilia_) on Sep 30, 2017 at 4:30pm PDT

19 сентября сообщалось, что Namilia выпустила новую коллекцию. Почти полностью открывающие грудь и украшенные стилизованными вульвами, рыбьими хвостами и осьминогами платья вызвали бурное обсуждение в сети.

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.