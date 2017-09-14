Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли

Британская марка Jimmy Choo запустила на своем сайте сервис Made-to-Order. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Ленты.ру в четверг, 14 сентября.
Бренд предлагает клиентам выбрать материал и цвет новой пары, высоту каблука, а также дополнить туфли уникальной монограммой или памятной датой, тем самым персонализировав ее.
«На протяжении многих лет в Jimmy Choo мы стремимся поддерживать такой же уровень персонализированного обслуживания и внимания к деталям, как и при создании одной пары обуви за один раз для одного клиента. Предоставление сервиса Made-to-Order позволяет женщине Jimmy Choo иметь индивидуальную обувь Jimmy Choo», — отметила Сандра Чой, креативный директор компании.
Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был зарегистрирован в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.