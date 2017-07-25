Michael Kors купил бренд Jimmy Choo

Компания Michael Kors приобрела люксовый британский обувной бренд Jimmy Choo. Об этом сообщает Reuters.

Сумма сделки составила 896 миллионов фунтов стерлингов (1,17 миллиарда долларов). Фирма была выставлена на продажу еще в апреле, после того как основной инвестор, холдинг JAB, решил сосредоточиться на потребительских товарах. По условиям контракта Michael Kors заплатит за каждую акцию Jimmy Choo 2,3 фунта стерлингов (2,99 доллара), что на 36,5 процента выше цены акций компании перед объявлением о продаже.

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Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан Майклом Корсом в 1981 году.

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был зарегистрирован в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.