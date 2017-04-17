Jimmy Choo показал новую коллекцию одежды в старинном особняке

Видео: Jimmy Choo / YouTube

Британская марка Jimmy Choo представила новую рекламную кампанию, посвященную выходу коллекции одежды и обуви. Видео опубликовано на YouTube. Короткометражка снята в старинном особняке, интерьер раскрывает основную идею коллекций — соединение романтического и бунтарского духа в одном человеке.

«Модели из новой коллекции Pre-fall созданы не для того, чтобы описать вас, а для того, чтобы улучшить то, как вы себя чувствуете в данный момент», — сказала креативный директор марки Сандра Чой.

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был создан в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.