Jimmy Choo сделал женщинам обувь в духе дикой природы

Видео: Jimmy Choo / YouTube

Британская марка Jimmy Choo выпустила новую коллекцию обуви. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. Вдохновением для ее создания послужила дикая природа.

«Все началось с мысли о том, что в природе существуют по-настоящему ошеломляющие своей красотой явления, чей единственный дизайнер — эволюция. Это умопомрачительные и ослепительные вещи», — сказала креативный директор Сандра Чой. Она добавила, что для того, чтобы замечать эти вещи, необходимо быть восприимчивым.

Фото: пресс-служба Jimmy Choo 1 /6

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был создан в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.