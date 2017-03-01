Jimmy Choo отразил идею дуализма в новой коллекции

Британская марка Jimmy Choo представила новую коллекцию обуви и аксессуаров на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 марта. В основу концепции легла идея дуализма: отражение инь и янь, силы и мягкости.

«Мы сосредоточили свое внимание на определяющих нас чертах: уверенности, сексуальности, игривости и изысканности. Оглядываясь назад, мы на самом деле смотрим в будущее», — рассказала креативный директор марки Сандра Чой.

Фото: пресс-служба Jimmy Choo 1 /5

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был создан в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.