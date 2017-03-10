Актриса Дакота Фэннинг стала героиней проекта Jimmy Choo

Видео: Jimmy Choo / YouTube

Американская актриса и модель Дакота Фэннинг стала героиней проекта Jimmy Choo — Style Diary. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube.

«У Дакоты есть очень тонкое и сложное понимание моды. Она не боится раздвинуть границы и носить что-то неожиданное», — так отозвалась о девушке креативный директор марки Сандра Чой.

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был создан в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.