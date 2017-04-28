Michael Kors покрыл мех серебром

Американский бренд Michael Kors представил несколько моделей одежды из меха в дополнение к коллекции на осенне-зимний сезон. Об этом сообщает WWD.

В линейку вошли шубы, пальто и кардиганы из меха лисы, норки и соболя. При создании коллекции дизайнеры использовали необычные приемы, например, покрывали мех серебром и склеивали шерстинки разной длинны для создания объемного эффекта.

Фото: Michael Kors 1 /4

Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан Майклом Корсом в 1981 году.

Одна из новинок марки — аромат Sexy Blossom, вдохновением для создания которого послужила пора весеннего цветения. В парфюме сочетаются ноты пиона, ландыша, личи, мускуса и сандалового дерева. Новинка поступила в продажу ограниченным тиражом. Цены на аромат варьируются от 4800 до 8150 рублей в зависимости от объема флакона.