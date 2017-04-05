Michael Kors посвятил аромат «сексуальному цветению»

Американский бренд Michael Kors выпустил новый аромат Sexy Blossom, вдохновением для создания которого послужила пора весеннего цветения. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 апреля.

В парфюме сочетаются ноты пиона, ландыша, личи, мускуса и сандалового дерева. Новинка поступила в продажу ограниченным тиражом. Цены на аромат варьируются от 4800 до 8150 рублей в зависимости от объема флакона.

Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан Майклом Корсом в 1981 году.

Осенью 2016 года марка представила парфюмированную воду Midnight Shimmer. Аромат построен на сочетании нот мускуса, лепестков жасмина, ванили, айвы, фрезии, амбрового дерева, мха и перуанского бальзама. Прямоугольный флакон с позолоченной крышкой декорирован в градиенте темно-синего и золотистого цвета.