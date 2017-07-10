Jimmy Choo отправил мужчину играть в «кошки-мышки» с женщиной

Британская марка Jimmy Choo запустила рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

На рекламных фото запечатлены мужчина и женщина, играющие в «кошки-мышки» на улицах Лондона. «Кампания отражает зрелую чувственность с оттенком игривого очарования», — сказала креативный директор марки Сандра Чой. Она добавила, что создавая коллекцию дизайнеры сосредоточились на понятиях, которые раскрывают суть бренда: уверенности, сексуальности, игривости и гламуре.

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был зарегистрирован в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.

Весной 2017 году марка запустила проект под названием Style Diary. Главной героиней стала американская актриса и модель Дакота Фэннинг.