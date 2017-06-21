Jimmy Choo радикально обновил классику

Британская марка Jimmy Choo показала коллекцию обуви во время Недели моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. По задумке дизайнеров, модели представляют собой радикально обновленную классику. Источником вдохновения для модельеров послужило движение модов.

«Движение модов — ключевая субкультура, отголоски которой слышны еще и сегодня. Это заявление об индивидуальности посредством острого как бритва изящества: тщательно откалиброванная форма мужского самовыражения», — сказала креативный директор марки Сандра Чой. Она добавила, что нынешняя коллекция предназначена для «современных модов, чей инстинкт модернистского стиля одежды пробивает себе путь в другом, более четком, направлении».

Британский бренд Jimmy Choo, специализирующийся на выпуске обуви и аксессуаров, был создан в 1996 году. Одной из его клиенток была принцесса Диана. В 2003 году основатель компании Джимми Чу за заслуги перед модной индустрией получил почетный титул офицера ордена Британской империи.

Движение модов — британская молодежная субкультура, которая сформировалась в 1960-х годах. Отличительными чертами стиля стали галстуки-шнурки, рубашки с узкими воротничками и аккуратные прически.