Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети

Берлинская марка женской одежды Namilia, основанная дизайнерами Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl), опубликовала в своем Instagram фото и видео с показа новой коллекции.

Провокационные наряды, почти полностью открывающие грудь и украшенные стилизованными вульвами, рыбьими хвостами и осьминогами, вызвали бурное обсуждение в сети. Пользователи выражали восхищение, используя порой не совсем цензурные выражения, намекающие на сексуальный характер декора платьев: «Fucking amazing» («Ошеломительно прекрасно»), «Fuck red carpets up» («Это потрясет красные дорожки (фестивалей)»). Платье с русалочьим хвостом сопровождалось комментарием «drunken mermaids» («пьяные русалки»). Российский пользователь, в свою очередь, назвал платья Namilia «порнографией».

Фото: Frazer Harrison / Getty Images For NYFW 1 /4

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.